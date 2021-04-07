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Türk Yıldızları'na ait gösteri uçağı düştü

Konya'da askeri gösteri uçağı düştü. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 15:10
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Türk Yıldızları'na ait gösteri uçağı düştü

Konya'da eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları'na ait gösteri uçağının düşmesi sonucu 1 pilot şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre, eğitim amacıyla Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir gösteri uçağı saat 14.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Merkez Karatay ilçesine düşen gösteri uçağının Türk Yıldızları'na ait olduğu belirtildi. Uçağın düştüğü ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayda 1 pilot şehit oldu.

Anahtar Kelimeler:
KonyaTürk Yıldızları
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