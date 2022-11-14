Türkiye bu bakışları unutmayacak!

İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 81 kişi yaralandı. Patlamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde görevli Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin Meydan da hayatını kaybetti. Cenazeler Adli Tıp'taki işlemlerin ardından bugün Adana'ya getirildi. Havalimanında cenazeleri, Meydan'ın eşi ve küçük kızı tarafından karşılandı. Törende acılı eş Mevlüde Meydan “Üzerimde kocamla kızımın kanı var" diyerek gözyaşı döktü. Saldırıda kızıyla ölen Yusuf'un mağazadaki eşini beklediği ortaya çıktı.

SALDIRIDA HAYATLARINI KAYBETTİLER

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde dün düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden 6 kişiden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in cenazeleri, bugün Adana’da toprağa verildi. Yusuf Meydan’ın 2016’dan beri Adana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde danışma görevlisi olarak çalıştığı bildirildi. Yusuf Meydan’ın erkek kardeşine kız isteyip, nişan yapmak için eşi Mevlide ve kızı Ecrin ile İstanbul’a gittiği, saldırının olduğu günün akşamı ise Adana’ya dönmeyi planladıkları ifade edildi.

Soldaki fotoğrafta Ecrin 3 yaşında, sağdaki fotoğrafta 9 yaşında…

EŞİNİ BEKLİYORMUŞ

Ailenin olay günü alışveriş yapmak ve gezmek için İstiklal Caddesi’ne gittiği, Mevlüde Meydan’ın bir giyim mağazasına girdiği, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in dışarıda bekledikleri sırada bombalı saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Ailenin, küçük kızları Derin’i ise İstanbul’a giderken Adana’da teyzesinin evine bıraktığı belirtildi.