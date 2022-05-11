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Türkiye'de 1670 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 362 koronavirüs testi yapıldı, 1670 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 21:50
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Türkiye'de 1670 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 129 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 1670 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1711 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 592 bin 145 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırkla

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