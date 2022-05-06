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Türkiye'de 1743 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 316 koronavirüs testi yapıldı, 1743 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi.

06 Mayıs 2022 Cuma 20:50
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Türkiye'de 1743 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre son 24 saatte 135 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 1743 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 2239 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 536 bin 47 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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