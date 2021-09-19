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Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı.

19 Eylül 2021 Pazar 20:31
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Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti

19 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 26 bin 398 vaka tespit edildi. Vefat sayısı da 221'den 213'e indi. İyileşen hasta sayısı 27 bin 160 olurken toplam 338 bin 873 test yapıldı. Bakan Koca, "Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 213 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 27 bin 160 hasta taburcu olurken bugün 338 bin 873 test yapıldı.

BAKAN KOCA: SON BİR HAFTA BİZİ UYARIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından son 1 haftanın vaka tablosunu paylaşarak, "Bugünkü vaka sayısı 26.398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84.86 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 84.86 oldu . 2. doz ortalaması yüzde 67.70 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 105milyon 110 bin 950'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 41 MİLYON 902 BİN 917 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 672 bin 498 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 42 milyon 24 bin 517 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 808 bin 485 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 26 BİN GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 161 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi

Son Güncelleme: 19.09.2021 20:37
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs
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