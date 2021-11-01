Türkiye'de 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın 1 Kasım’a ilişkin Koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 356 bin 643 testten 28 bin 678’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 217 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 29 bin 296 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “ Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75’i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 82.8 aşılama oranıyla Ordu birinci sırada yer alıyor. Yüzde 53.2 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor.

2.doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 80.2 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 78.0 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 72.4 ile İstanbul yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75’i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz" dedi.