Türkiye'de 56 kişi daha hayatını kaybetti

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 112 bin 213 testten 1671'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 56 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 951 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 256 bin 524'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 112 bin 213 test yapıldı, 1671 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 56 kişi hayatını kaybederken, 1117 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 8 milyon 325 bin 137, toplam hasta sayısı 288 bin 126, toplam vefat sayısı 6 bin 951, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3, ağır hasta sayısı 1223, toplam iyileşen hasta sayısı 256 bin 524 oldu.





BAKAN KOCA'DAN UYARI

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün" ifadelerini kullandı.