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Türkiye'de 57 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı.

13 Eylül 2020 Pazar 19:38
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Türkiye'de 57 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 97 Kovid-19 testi yapıldı, 1527 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1267 oldu.

Son 24 saatte 1102 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 258 bin 833'e yükseldi.

KOCA: 57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim.

Son Güncelleme: 13.09.2020 19:43
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