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Türkiye'de 6 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 216 koronavirüs testi yapıldı, 6 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 28 kişi yaşamını yitirdi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 21:38
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Türkiye'de 6 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 182 bin 216 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 28 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 11 bin 207 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 235 bin 102 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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