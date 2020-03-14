Türkiye'de 6. Corona virüs vakası

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın Corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Umreden yeni döndüyseniz 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez." dedi.