Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı
Vietnamlı zanlı Nguyen 8 gün daha tutuklu kalacak
Vietnamlı zanlı Nguyen 8 gün...
Gardiyanın cezası belli oldu
Gardiyanın cezası belli oldu
32 yıl hapis cezası
32 yıl hapis cezası
Flaş Haber
Oruç Reis için yeni Navtex
Kapat

Türkiye'de açık alanda sigara içmek yasaklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de cadde ve sokaklarda sigara içmek 81 ilde yasaklandı.

12 Kasım 2020 Perşembe 10:10
1134 Okunma
Türkiye'de açık alanda sigara içmek yasaklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında TC İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen yeni genelge ile tüm illerde açık alanlarda sigara içmek yasaklandı. Hangi açık alanlarda sigara içilip içelemeyeceği konusunda yasağın içeriği valilik ve kaymakamlıklarda duyurulacağı belirtilirken cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı.

188 TL CEZA KESİLECEK

Dışarda sigara içenlere ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Ayrıca dışarda sigara içenlere para cezasının yanı sıra suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Kapalı alanlarda sigara içenlere 188 Türk Lirası ceza kesiliyordu. Dışarıda sigara içenlere de aynı tutarda ceza kesilecek.

Sigara izmaritini yere atan ve çevreyi kirleten vatandaşa ise 112 TL ceza kesiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
46 yıl sonra gelen gurur
46 yıl sonra gelen gurur
3 yaşındaki Alperen'in katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi
3 yaşındaki Alperen'in katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi
Yağcıoğlu Sitesi'nin tutuklanan müteahhidi kendini böyle savundu
Yağcıoğlu Sitesi'nin tutuklanan müteahhidi kendini böyle savundu
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim