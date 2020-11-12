Türkiye'de açık alanda sigara içmek yasaklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında TC İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen yeni genelge ile tüm illerde açık alanlarda sigara içmek yasaklandı. Hangi açık alanlarda sigara içilip içelemeyeceği konusunda yasağın içeriği valilik ve kaymakamlıklarda duyurulacağı belirtilirken cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı.

188 TL CEZA KESİLECEK

Dışarda sigara içenlere ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Ayrıca dışarda sigara içenlere para cezasının yanı sıra suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Kapalı alanlarda sigara içenlere 188 Türk Lirası ceza kesiliyordu. Dışarıda sigara içenlere de aynı tutarda ceza kesilecek.

Sigara izmaritini yere atan ve çevreyi kirleten vatandaşa ise 112 TL ceza kesiliyor.