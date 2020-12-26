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Türkiye'de Asgari Ücrette Karar Tarihi Belli Oldu

Türkiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

26 Aralık 2020 Cumartesi 13:28
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Türkiye'de Asgari Ücrette Karar Tarihi Belli Oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Bakanlıkta yapılacak olan toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yaparken, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık’ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirmişti.

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