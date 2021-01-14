Türkiye'de aşılanan kişi sayısı 100 bine yaklaştı

Çin'in koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verildi, önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu sonra Bilim Kurulu üyeleri. Bu sabah itibarıyla yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor. Saat 13.15 itibarıyla 890 bin 85 kişi aşılandı. Rakamlar anlık güncelleniyor.

Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacağı, COVID-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor.