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Türkiye'de aşılananların sayısı 1 milyon 200 bini geçti

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca: "1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz." dedi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 21:33
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Türkiye'de aşılananların sayısı 1 milyon 200 bini geçti

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu” ifadelerini kullandı. Bakan Koca ayrıca paylaşımına Türkiye’deki Covid-19 aşılama haritasını da ekledi.

Söz konusu paylaşımda yer alan haritaya göre şuana kadar en çok aşılamanın olduğu 5 il ise şu şekilde:

İstanbul: 224 bin 472 kişi, Ankara: 122 bin 332 kişi, İzmir: 76 bin 688 kişi, Antalya: 41 bin 305 kişi, Bursa: 39 bin 470 kişi

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