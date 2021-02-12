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Türkiye'de aşılananların sayısı 3 milyonu geçti

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının birinci dozunu olan kişi sayısı 3 milyon 40 bin 828'e ulaştı.

12 Şubat 2021 Cuma 12:48
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Türkiye'de aşılananların sayısı 3 milyonu geçti

"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmalarına devam ediliyor.

Bu kapsamda, CoronaVac aşısının ilk dozu Türkiye genelinde 3 milyon 40 bin 828'e ulaştı.

14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında ilk dozlarını olan sağlık çalışanları, 28 günün tamamlanması sonrası ikinci doz aşılarını olmaya başladı.

İkinci doz aşılarını olan kişi sayısı da 317 bin 361 oldu.

Aşı programının 1. aşamasında yaklaşık bir milyondan fazla sağlık çalışanı ilk doz aşısını olmuştu.

70 yaş ve üzeri de aşılanıyor

Ayrıca, dünden itibaren 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 70 yaş üstü vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak.

65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı

Çalışmalar kapsamında, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşleri sisteme tanımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci aşının ikinci dozunu yaptırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci doz COVID-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yeni tip COVID-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını belirterek "İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve eşi aşı oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, aile hekiminde yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı yaptırdıklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, "Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." dedi.

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