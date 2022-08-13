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Türkiye'de benzine zam!

Yılbaşından bu yana yüzde 130 artış yaşayan akaryakıt fiyatlarında yapılan indirimlerin yerini yeniden zamlar aldı. Petrol fiyatlarının hafta içinde yükselişe geçmesiyle önce motorine şimdi de benzine 1 lira 10 kuruşluk zam yapıldı.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:32
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Türkiye'de benzine zam!


Akaryakıt fiyatlarına yapılan indirimin ardından petrol fiyatlarının hafta içinde yeniden yükselmesi ve dolar/TL kurundaki hareketlilik ile motorin fiyatına zam yapılmıştı. Bir zam haberi de benzin fiyatı için geldi. Motorine geçtiğimiz gün gelen zammın ardından bu gece yarısı benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam yapıldı. Motorinde ise fiyat değişimi yapılmadı.

Fiyat artışının ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 15 kuruşa, İzmir'de 21 lira 27 kuruşa, Ankara'da ise 21 lira 28 kuruşa çıktı.

PETROL YÜZDE 60 ARTIDA

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol bu yıl yüzde 60’tan fazla değer kazandı. Mart ayında Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ile 135 dolara yükselen petrol fiyatları küresel büyüme endişelerinin artmasıyla düşüşe geçerek sene başı kazancı yüzde 25’e geriledi. Fiyatları etkileyen bir diğer bileşen olan dolar/TL ise bu yıl yüzde 34 yükseldi. Kur, 18 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

AKARYAKITTA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 130’U GEÇTİ

Petrol ve kur etkisi ile Haziran’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıktı. Benzin 27,50 TL’yi aşarken motorin 30 TL’yi buldu. Sene başından itibaren yüzde 130 üzerinde fiyat artışı gerçekleşti. Haziran sonrası indirimler ve bugünkü güncel fiyat göz önüne alındığında yüzde 80’e yakın bir fiyat artışı var. Yurt içinde enflasyonun son 24 yıla çıkmasında akaryakıt maliyetleri de en temel etken oldu.

BAKAN NEBATİ: İNDİRİMLER MANŞETLERDE NEDEN YOK?

Hazine Bakanı Nureddin Nebati, bu hafta içinde yaptığı açıklamada fiyatlardaki artışın her gün manşetlerde ve haber bültenlerinde yer aldığını, ama indirimlerin sadece alt yazı olarak geçtiğini belirterek haksızlık yapıldığını söyledi. Bakan Nebati ayrıca Türkiye’nin Avrupa ülkeleri içinde akaryakıttan en az vergi alan ülke olduğunu belirtti.

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