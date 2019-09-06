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Türkiye'de bir ilk: 1 günlük regl izni kararı alındı

06 Eylül 2019 Cuma 10:36
Türkiye'de bir ilk: 1 günlük regl izni kararı alındı

'Tüm kadın arkadaşlarımıza bu izin hayırlı olsun.'

İzmir Barosu, Türkiye’de bir ilke imza atarak kadın arkadaşlarına ayda 1 gün menstrüasyon (regl) izni verilmesi kararı aldı.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu, aldığı bir kararla Baro’nun kadın çalışanlarına her ayın belirledikleri bir günü menstrüasyon (regl) izni verme kararı aldı. Toplam 39 kadın çalışanı bulunan Baro Yönetimi, alınan kararı personelin katılımı ile yapılan bir kokteylde duyurdu.
 
İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, İzmir Barosu’nun her alanda kadını güçlendirmeye, kadınları hayatın içerisinde var olmaya yönelik birçok iş yaptığını belirterek, “bunu aynı zamanda bizimle birlikte çalışan çalışma arkadaşlarımız için de yapmamız gerektiği düşündük ve her kadın arkadaşımıza ayın kendi belirlediği gününde bir gün regl izni verme kararı aldık” dedi.
 
Kadınlar olarak dünyayı var ettiklerini ifade eden Kayadelen, "Tüm kadın arkadaşlarımıza bu izin hayırlı olsun" diye konuştu.
 
Baro Yönetim Kurulu da, alınan kararı yazılı olarak şu şekilde duyurdu: 
 
"İzmir Barosu 111 yıllık haklar ve özgürlükler mücadelesi tarihiyle, her zaman insan hakları ve hukukun savunulmasında öncü olmuştur. Doğa katliamlarına, hayvanlara yapılan eziyetlere, işkence ve kötü muameleye, çocuk istismarına, kadına yönelik şiddete karşı var gücüyle mücadele etmiştir. Bu bilinçle göreve geldiğimiz günden beri İzmir'i özgürlüklerin başkenti yapmak için çalışıyoruz. İzmir Barosu olarak biliyoruz ki, bir şehri özgürleştirmenin en temel yollarından biri, kadınları özgürleştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisini sağlamaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların doğuştan sahip olduğu özelliklerini görmezden gelen politikaların bir kenara bırakılmasıyla ve kadını tüm varoluşuyla gözeten uygulamalarla gerçekleşecektir. Şehrimizdeki ve ülkemizdeki kadınlara verdiğimiz sözü tutmak için her alanda çalışırken, baromuzda çalışan kadın arkadaşlarımızın haklarını da gözetiyoruz. İzmir Barosu olarak, baromuz bünyesinde çalışan kadın arkadaşlarımıza ayda 1 gün, menstrüasyon (regl) izni verilmesine karar vermiş bulunuyoruz. Benzer kararların, kadının çalışma şartlarının iyileştirilmesindeki önemini bilerek tüm diğer kurumlarda da uygulama alanı bulmasını diliyoruz." (Mezopotamya Ajansı)

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRegli Izni
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