Türkiye'de günlük vaka sayısı 37 binin üzerine çıktı!

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Koronavirüsle ilgili güncel verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Koronavirüs testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 155 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 303 yeni vaka saptandı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı, Koronavirüsle ilgili güncel verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Koronavirüs testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.