Türkiye'de her 2 yetişkinden birine tek doz Covid-19 aşısı yapıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre Türkiye'de şimdiye kadar 45 milyon doza yakın aşı yapıldı.



Ayrıca 1. doz uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı. Böylece Türkiye genelinde neredeyse her 2 yetişkinden birine Covid-19 aşısı yapıldı.



Corona virüste 2. doz aşının yapıldığı kişi sayısı da 14 milyon 655 bini geçti.



AŞIDA YAŞ SINIRI 25'E İNDİ



Türkiye'de ilk corona virüs aşısı 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı.

O tarihten bu yana aşılar kademeli olarak belirli yaş ve meslek gruplarına açıldı. Sağlık Bakanlığı aşıda yaş sınırını 25'e kadar indirdi. Öte yandan tüm sigortalı işçi ve memurlara da aşı hakkı verilmişti.

TÜRKİYE'DE UYGULANAN COVİD-19 AŞILARI

Türkiye corona virüs aşısı için ilk olarak Çin'in Sinovac aşılarıyla anlaşma imzaladı.

Daha sonra Pfizer - BioNTech'in geliştirdiği corona virüs aşıları için de toplamda 120 milyon dozluk anlaşmalar imzalandı.