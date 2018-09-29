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Türkiye'de ilk kez defilede "robotlar" sahne aldı

Kahramanmaraş'ta, 3'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi kapsamında gerçekleşen 'Gelenekten Geleceğe' konulu Sim Sırma Defilesi'nde ünlü mankenlerin yanı sıra, Türkiye'de ilk defa robotlar podyumda sahne aldı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:25
Türkiye'de ilk kez defilede "robotlar" sahne aldı

  • Kahramanmaraş'ta, 3'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi kapsamında gerçekleşen 'Gelenekten Geleceğe' konulu Sim Sırma Defilesi'nde ünlü mankenlerin yanı sıra, Türkiye'de ilk defa robotlar da podyumda yürüdü.

  • Kentteki bir otelde düzenlenen defileye; Kahramanmaraş Vali Yardımcı Bayram Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı, Mehmet Fatih Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

  • Kahramanmaraş adına önemli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zabun, şu ifadeleri kullandı:

  • "Sim sırma ile başlayan tekstil serüveninin baş döndüren hikayesini hep birlikte izleyeceğiz. Bu hafta, şehrimiz adına çok önemli iki büyük organizasyonu gerçekleştirmiş olduk. Pamuktan hazır giyime kadar, global tekstil sektörünün en stratejik merkezlerinden birisi olan Kahramanmaraş'ta, bu akşam galasını yaptığımız Uluslararası Tekstil Zirvesi ve Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarımız, bu alanda dünya teknoloji devlerinin katılımına sahne oldu.

  • Kahramanmaraş'ın sektördeki küresel marka gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kahramanmaraş bundan sonra, üretim için sergilediği performansı, moda tasarımları, fuar ve sempozyum kültürüyle çok daha yükseğe çıkaracak ve dünya tekstil kenti olarak geleceğe koşmaya devam edecektir"

  • Ticaret ve Sanayi Odası, Sütçü İmam Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliği ile 3'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesinin son gününde, Osmanlı saraylarına Kahramanmaraş'tan gönderilen ve Maraş işi olarak adlandırılan geleneksel Sim Sırma kumaşlar ile son teknoloji ile kentte üretilen kumaşların harmanlandığı ürünlerin sunumu yapıldı.

  • Sim Sırma defilesinde Özge Ulusoy, Sema Şimşek, Açelya Kartal, Ola Zaremba, Jenya Krivenko gibi tescilli modeller podyumda sahne aldı. Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı, yeni teknolojiler ve robot şovları eşliğinde gerçekleşti. Türkiye'de ilk defa robotlar, defile sahnesinde yer aldı.

  • Program sonunda geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanmak üzere açık arttırmayla satılan tabloyu iş adamı Hanifi Öksüz 50 bin TL karşılığında satın aldı.

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