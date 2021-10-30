Türkiye'de korona virüste son durum...

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tablosunu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden açıkladı.

Tabloya göre; Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 96 kişi Koronavirüse yakalandı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu sosyal medya hesabından paylaşarak şunları kaydetti:

30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet! Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli.