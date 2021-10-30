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Türkiye'de korona virüste son durum...

Türkiye'nin 30 Ekim 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

30 Ekim 2021 Cumartesi 19:56
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Türkiye'de korona virüste son durum...
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tablosunu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden açıkladı. 

Tabloya göre; Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 96 kişi Koronavirüse yakalandı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu sosyal medya hesabından paylaşarak şunları kaydetti:

30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet! Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKorona Virüs
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