Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları rekor kırdı

14 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2802'si semptomatik olmak üzere toplam 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 279 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 734'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 25 bin 557'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 52 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 55 bin 413 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi. Toplam test sayısı 42 milyon 509 bin 905'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 18 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

VAKA VE VEFAT SAYILARI REKOR KIRDI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 273 kişi hayatını kaybederken, 2723'ü semptomatik olmak üzere 59 bin 187 yeni vaka tespit edilmişti. Koronavirüs vaka sayıları son olarak 13 Nisan 59 bin 187'yle rekor kırmıştı. Vefat sayıları ise 7 Nisan günü 276'yla rekor kırmıştı.