Türkiye'de Meclis'te yumruklu kavga

CHP’nin başkan Erdoğan’a hakareti nedeniyle Meclis’te kavga çıktı. Bazı milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

AK Parti ile CHP arasında çok şiddetli kavga çıktı. Milletvekilleri birbirlerine girdi. Gerginlik devam ediyor. Bazı milletvekilleri ayırmaya çalışsa da yeterli olmadı. Tansiyon saatler öncesinde CHP'li Engin Özkoç'un skandal açıklamaları sonrasında yükseldi. Engin Özkoç kürsüye gelince vekiller Özkoç'a tepki gösterdiler.

ÖZKOÇ'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Engin Özkoç : "3 Milyon Müslümanın katline onay veren, şehitlere kelle diyen bir kişi, Haysiyetsizdir! Şerefsizdir! Onursuzdur! Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olamaz!"

CHP'li Özkoç'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ilgili resen soruşturma başlattı.

Açıklamada, paylaşımın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına Hakaret suçu kapsamında kaldığı değerlendirildi.