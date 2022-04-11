Türkiye'de motorine indirim geliyor

Türkiye'de yarından itibaren motorine 1 lira 4 kuruş indirim bekleniyor. 11 Nisan 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?