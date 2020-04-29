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Türkiye'de normalleşme süreci ne zaman başlıyor?

Tek tek tarih verildi! 4 aşamalı plan

29 Nisan 2020 Çarşamba 10:27
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Türkiye'de normalleşme süreci ne zaman başlıyor?

Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan

Türkiye koronavirüsle mücadelede önemli mesafe kaydederken, normalleşme takvimi de netleşmeye başladı. 4 aşamalı olarak hazırlanan normalleşme planı 4 Mayıs'ta başlıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türkiye kararlı mücadelesini sürdürürken, son günlerde gelen veriler virüse karşı başarılı sonuçlar alındığını ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla birlikte alınan önlemler yavaş yavaş sonuç vermeye başlarken, normalleşmenin ne zaman olacağı ise merak ediliyor.

ERDOĞAN: BİR MÜDDET DAHA DİŞİMİZİ SIKACAĞIZ

Dün partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) telekonferans yöntemiyle toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesi MYK üyelerine hitap ederken normalleşme süreciyle ilgili "Hep birlikte sabrettik ve inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız. Güzel günlere kavuşacağız. Salgın tedbirlerini, belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça, inşallah ülkemizde üretim çarkları, yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

4 AŞAMALI NORMALLEŞME SÜRECİ 4 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Normalleşme süreciyle ilgili çalışmalarını hızlandıran hükümetin 4 aşamalı bir plan üzerinde durduğu öğrenildi.

Gazeteci Abdılkadir Selvi, Hürriyet Gazetesindeki "Türkiye’nin normalleşme takvimi" başlıklı yazısında bu 4 aşamayı ele aldı. Selvi, yazısında tek tek tarihleri de açıkladı.

NORMALLEŞME TAKVİMİ

Buna göre 4 Mayıs'ta başlayacak ve hazırlık dönemi olarak belirlenen ilk aşama Ramazan Bayramı'nın ardından 26 Mayıs'ta sona erecek. Bu aşamada berberlerin marketlerin ve AVM'lerin kademeli olarak açılması planlanırken, ikinci aşama 27 Mayıs'ta başlayacak. Seyahat kısıtlamalarının bu aşamada kaldırılması planlanırken üçüncü aşamaya 1 Eylül'de geçilecek ve okullar açılacak. 1 Ocak'ta başlayacak Son aşamanın ise ucu açık kalacak ve temkinli ilerlenecek

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