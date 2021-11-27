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Türkiye'de Nu varyantına rastlanmadı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz.

27 Kasım 2021 Cumartesi 20:26
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Türkiye'de Nu varyantına rastlanmadı
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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni varyantla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE NU VARYANTINA RASTLANMADI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır."

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeNu Varyantı
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