Türkiye'de peş peşe iki deprem!

AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre Ege Denizi’nin Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve Aydın'da da hissedilen depremden hemen 2 dakika sonra aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu.

Ege Denizi’nde peş peşe meydana gelen sarsıntılardan ilki saat 12:59'da merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.4 büyüklüğünde olarak kaydedildi. Ardından aynı bölgedeki depremler saat 13:12'de 3.1 büyüklüğünde, 13:27'de ise 4.1 büyüklüğünde olarak devam etti. Depremler İzmir, Aydın ve çevre illerde hissedildi.

4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Peş peşe meydana gelen depremlerin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşadıkları korkuya ilişkin mesajlar paylaştı.