Künye
Kıbrıs 27
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Bir kişiyi ciddi şekilde darp ettiler
Bir kişiyi ciddi şekilde darp...
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Üzerinden kokain çıktı!
Üzerinden kokain çıktı!
Makatından uyuşturucu çıktı
Makatından uyuşturucu çıktı
banner107

Türkiye'de peş peşe iki deprem!

Son dakika gelen habere göre AFAD, Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir ve Aydın çevrelerinde de hissedildi.

18 Ekim 2022 Salı 14:07
448 Okunma
Türkiye'de peş peşe iki deprem!



AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre Ege Denizi’nin Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve Aydın'da da hissedilen depremden hemen 2 dakika sonra aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu.

Ege Denizi’nde peş peşe meydana gelen sarsıntılardan ilki saat 12:59'da merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.4 büyüklüğünde olarak kaydedildi. Ardından aynı bölgedeki depremler saat 13:12'de 3.1 büyüklüğünde, 13:27'de ise 4.1 büyüklüğünde olarak devam etti. Depremler İzmir, Aydın ve çevre illerde hissedildi.

4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Peş peşe meydana gelen depremlerin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşadıkları korkuya ilişkin mesajlar paylaştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Yaz stajı ücretini asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz
Erdoğan: Yaz stajı ücretini asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz
30 yıl önce grizu patlamasından kurtulan madenci oğlunun acısını yaşadı
30 yıl önce grizu patlamasından kurtulan madenci oğlunun acısını yaşadı
Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim