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Türkiye'de Son 24 saatte 11 bin 180 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 COVID-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 1713 yeni hasta belirlendi, 202 kişi hayatını kaybetti.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:24
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Türkiye'de Son 24 saatte 11 bin 180 yeni vaka

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 149 bin 218 COVID-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 11 bin 672 kişinin daha COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi.

Test sayısı 24 milyon 811 bin 888'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 232 bin 35, vefat sayısı 21 bin 295, ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti. 

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