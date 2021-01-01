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Türkiye'de Son 24 saatte 12 bin 203 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 COVID-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 1908 yeni hasta belirlendi, 212 kişi hayatını kaybetti.

01 Ocak 2021 Cuma 19:23
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Türkiye'de Son 24 saatte 12 bin 203 yeni vaka

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 158 bin 103 COVID-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 14 bin 110 kişinin daha COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi.

Test sayısı 24 milyon 662 bin 670'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 220 bin 855, vefat sayısı 21 bin 93, ağır hasta sayısı 3 bin 891 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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