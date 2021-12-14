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Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 koronavirüs testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

14 Aralık 2021 Salı 19:27
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Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi
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Sağlık Bakanlığı’nın 14 Aralık’a ilişkin Koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 358 bin 117 testten 21 bin 417’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 181 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 24 bin 42 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 85.5 aşılama oranıyla Ordu birinci sırada yer alıyor. Yüzde 58.2 aşılama oranı ile Urfa ise son sırada bulunuyor.

2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 82.3 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 80.0 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 74.7 ile İstanbul yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız.”

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