Türkiye'de son 24 saatte 217 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük Koronavirüs tablosuna göre, 217 kişi daha hayatını kaybetti, 27 bin 844 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada bir kez daha aşının önemine vurgu yaparak, "Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım" dedi.