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Türkiye'de toplam vaka sayısı ise 4 milyon 751 bin 26'ya yükseldi

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 20:12
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Türkiye'de toplam vaka sayısı ise 4 milyon 751 bin 26'ya yükseldi

28 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2728'i semptomatik olmak üzere toplam 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 341 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 398'i, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 751 bin 26'ya yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 45 bin 198 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 212 bin 461'e yükseldi. Toplam test sayısı 46 milyon 718 bin 604'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 558 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,4 oldu.

Son Güncelleme: 28.04.2021 20:18
Anahtar Kelimeler:
Günlük Koronavirüs Tablosu
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