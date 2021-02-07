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Türkiye'de toplu aşılama sürecinde ikinci dozun uygulanmasına başlanıyor

Toplu aşılama sürecinde yeni haftada ikinci dozun uygulanmasına başlanıyor. Ocak ayının ikinci haftasında başlayan aşılama sürecinde 28 günlük bekleme süresi dolanlar, ikinci doz aşısını olacak.

07 Şubat 2021 Pazar 14:00
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Türkiye'de toplu aşılama sürecinde ikinci dozun uygulanmasına başlanıyor

30 Aralık'ta Türkiye'ye gelen 3 milyon doz aşı, 14 gün süren test aşamasının ardından,13 Ocak Çarşamba günü acil kullanım izni almıştı.

Aynı gün ilk aşıyı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri oldu. Ertesi gün ise, sağlık çalışanlarıyla toplu aşılama sürecine geçildi.

İki doz arası beklenmesi gereken 28 günlük süre, Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri için 10 Şubat Çarşamba günü dolacak. Sağlık çalışanlarının bekleme süresi ise, 11 Şubat'ta sona erecek.

İKİNCİ DOZ AŞILARIN UYGULANMASINA BAŞLANACAK

Yeni haftada aşı olan ilk grup için, 2. dozun uygulanması başlayacak. Gözler bir yandan da Çin'den ikinci sevkiyatla gelen 6 buçuk doz aşının güvenirlilik testi sonuçlarında.

25 Ocak'ta Türkiye'ye gelen aşıların 14 günlük test sürecinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Aşılar bu testleri geçerse, acil kullanım onayı verilecek ve 6 buçuk milyon doz aşı kullanıma sunulacak.

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