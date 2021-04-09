Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
74 ve 57 yaşındaki kadınları soymuştu
74 ve 57 yaşındaki kadınları...

Türkiye'de vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657'ye yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

09 Nisan 2021 Cuma 20:36
50 Okunma
Türkiye'de vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657'ye yükseldi.

 9 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2408'i semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi.

Vefat sayısı ise 253 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 454'ü, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 745 bin 657'ye yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 786 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 658 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli aşıyla ilgili yeni gelişme
Yerli aşıyla ilgili yeni gelişme
İzmir'de askeri uçak düştü
İzmir'de askeri uçak düştü
Çöp poşetlerinde 30’dan fazla ölü köpek bulundu
Çöp poşetlerinde 30’dan fazla ölü köpek bulundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim