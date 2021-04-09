Türkiye'de vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657'ye yükseldi.

9 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2408'i semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi.

Vefat sayısı ise 253 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 454'ü, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 745 bin 657'ye yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 786 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 658 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.