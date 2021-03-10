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Türkiye'de vaka ve hasta sayısında artış

Son 24 saatte 14 bin 556 yeni vaka, 814 yeni hasta tespit edildi. 67 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

10 Mart 2021 Çarşamba 20:28
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Türkiye'de vaka ve hasta sayısında artış

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 145 bin 130 COVID-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 67 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 814 oldu.

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