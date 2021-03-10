Türkiye'de vaka ve hasta sayısında artış

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 145 bin 130 COVID-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 67 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 814 oldu.
Son 24 saatte 14 bin 556 yeni vaka, 814 yeni hasta tespit edildi. 67 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 145 bin 130 COVID-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 67 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 814 oldu.