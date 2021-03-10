Türkiye'de vaka ve hasta sayısında artış

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 145 bin 130 COVID-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 67 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 814 oldu.