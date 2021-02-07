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Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretildi: 30 dakikada sonuç veriyor

Ankara'da bir firma yerli ve milli imkanlarla koronavirüs tanı kiti ve cihazı geliştirdi. Yerli kiti diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise hızı ve doğruluk oranı. Kullanılmaya başlanan tanı kiti, 30 dakikada yüzde 97 doğrulukla sonuç veriyor.

07 Şubat 2021 Pazar 14:19
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Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretildi: 30 dakikada sonuç veriyor

Ankara'da bir firma 30 dakikada sonuç veren koronavirüs test kiti ve cihazı üretti. Kit, hızlı sonuç veriyor ve doğruluk payı da çok yüksek. Tamamı yerli ve milli olarak geliştirildi.

40 kişilik bir ekibin geliştirdiği n-Fast tanı kiti, PCR teknolojisine dayanıyor. Ancak yapılan AR-GE çalışmalarla çok daha pratik bir çözüm üretilmiş.

Nanografi Mikrobiyoloji Uzmanı Buket Aydın, test kitinin piyasadaki en hızlı PCR kiti olduğunu söyledi.

"Hacettepe Üniversitesinde yapılan klinik araştırmalarda, yüzde 97 oranında test kitimiz doğruluk oranı tasdiklenmiş oldu."

Pembe negatif, sarı pozitif anlamına geliyor

Yerli test kiti ve cihazı hızlı sonuç vermesinin yanı sıra sonuçların kolay okunmasıyla da diğer cihazlardan ayrılıyor. Cihazın içinden çıkan sonuçlar eğer pembe rengi gösteriyorsa sonuç negatif, sarı rengi gösteriyorsa pozitif anlamına geliyor.

Cihaz satışa ve kullanılmaya başlandı. Firma henüz yeni başladığı ihracatta da büyük bir hedefe sahip.

Buket Aydın, "Şu anda ülkemizde kullanılmaya başlandı ve Avrupa ülkeleri, şu an Amerika ile görüşmeler var. Afrika ülkeleri ve diğer orta doğu ülkeleri ile görüşmelerimizi sağladık" dedi.

Yerli kit, kısa bir güncelleme ile koronavirüs haricindeki diğer virüsleri de tespit edebilecek şekilde geliştirildi. Çalışanların şimdiki hedefi, alanında tek olan 30 dakikalık süreyi daha da kısaltarak 15 dakikaya indirmek.

TRT HABER

Son Güncelleme: 07.02.2021 15:21
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