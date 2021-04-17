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Türkiye'de yoğun bakımdaki genç sayısı arttı

Koronavirüsle mücadelede aşılar etkisini gösterdi. Aşılanan 65 yaş üzeri hastaların yoğun bakıma yatma oranları azaldı. Ancak genç nüfusta bu oran giderek artıyor.

17 Nisan 2021 Cumartesi 16:57
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Türkiye'de yoğun bakımdaki genç sayısı arttı

Aşı takvimi her geçen gün olumlu sonuçlarını göstermeye devam ediyor. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. Hem gençler hem de gebeler risk altında. Uzmanlar, bu duruma özellikle gençlerde oluşan rehavetin sebep olduğuna dikkat çekiyor.

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş, hastaların eskiden 65 yaş üstünde olduğunu söyleyerek, "Şu anda yoğun bakımda yaş oranımız bayağı bir düştü. 50 ile 60 yaş arası hastalarımız. Hatta gebelerimiz var, 3 tane gebemiz 20-30 yaşlarında. Onlar da solunum cihazına bağlılar, entübeler" dedi.

"Herkes aşılanana kadar hiçbirimiz güvende değiliz"

Gençler arasında mutasyonlu virüsün çok hızlı yayıldığı bilgisini veren İzdeş, şunları söyledi:

"Bana bir şey olmaz diye geziyor sanırım gençler fakat burada kalp krizi geçirenler, kalbi iltihaplananlar, kalp kası iltihaplananlar çok sayıda hastamız var genç."

Aşılama süreci kademeli olarak sürerken, tedbirlere uymak hala önemini koruyor. İzdeş, konuyla ilgili şunları anlattı:

"Maske, mesafe, hijyen kurallarına mutlaka uymak lazım. Kalabalık alanlarda bulunmamak lazım. Çünkü herkes aşılanana kadar hiçbirimiz güvende değiliz. Tedbirlere devam etmelerini ve aşı sıraları geldiğinde de aşılarını olmalarını öneriyorum."

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