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Türkiye'den Azerbaycan'a kimlikle seyahat dönemi başladı

Türkiye - Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. İki ülke arasında bugünden itibaren kimlik kartları ile seyahat edilebilecek.

01 Nisan 2021 Perşembe 09:48
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Türkiye'den Azerbaycan'a kimlikle seyahat dönemi başladı

Türkiye ile Azerbaycan arasında karşılıklı olarak kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol 10 Aralık 2020'de imzalandı.

Sözkonusu Protokol bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Buna göre iki ülke vatandaşları 1 Nisan'dan itibaren karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek.

Azerbaycan’ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen akabinde, 25 Şubat 2020 tarihinde iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet süreleri 30 günden 90 güne çıkartılmıştı. 

Kimlikle seyahat uygulamasının detayları

Kimlikle seyahat uygulaması kapsamında, Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye'den çıkışlarında, iki dilli "Giriş-Çıkış Formu" üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek verilecek.

Her iki ülke vatandaşlarının bu belgeyi Türkiye'de ve Azerbaycan'da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşımaları ve giriş-çıkışları sırasında kimlik kartlarıyla birlikte sınır kapılarındaki görevlilere ibraz etmeleri gerekiyor..

Yeni tip çipli kimlik kartlarıyla seyahat eden Türk vatandaşlarının Azerbaycan'da kimlik kartlarını kaybetmeleri halinde, ülkeye dönüşlerini temin için geçici pasaport müracaatında bulunabilmeleri için yanlarında fotoğraflı ve TC kimlik numaralı bir başka kimlik belgesi daha bulundurmaları tavsiye ediliyor.

Üçüncü ülkelerden gelişte pasaport zorunlu

Yeni tip çipli kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak kullanılabilmesi yalnızca Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerde mümkün olabilecek. Üçüncü ülkelerden Türkiye veya Azerbaycan'a gelişlerde pasaport kullanımı zorunlu olacak.

Türkiye'de veya Azerbaycan'da 90 günden fazla ikamet etmek isteyen vatandaşların kalmak istenilen süreden 60 gün daha fazla geçerlilik süresi bulunan pasaportlarıyla ikamet izni başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

15 günden fazla bulunulacaksa "adres beyanı" şartı

Azerbaycan'a giriş yapan tüm yabancı uyrukluların ülkede on beş günden fazla kalmayı öngörmeleri halinde, Azerbaycan Devlet Göç İdaresine (https://eservice.migration.gov.az/) adres beyanı yapmaları gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAzerbaycanAzerbaycana Kimlikle Seyahat
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