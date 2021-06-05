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Türkiye'den Azerbaycan'a seyahatler başlıyor!

Türk ve Rus vatandaşları 10 Haziran'dan itibaren belirli koşullar altında hava yoluyla Azerbaycan'a seyahat edebilecek.

05 Haziran 2021 Cumartesi 16:44
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Türkiye'den Azerbaycan'a seyahatler başlıyor!

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, epidemiyolojik durumu istikrarlı olan bazı ülkelerin vatandaşlarının, ülkeyi ziyaret etmeleri için özel izin zorunluluğunu kademeli kaldırma kararı aldı.

Karara göre Türk ve Rus vatandaşları 10 Haziran'dan itibaren hava yoluyla Azerbaycan'a gelebilecek.

Azerbaycan'a gelecek 18 yaş üstü Türk ve Rus vatandaşlarından aşı kartı veya Covid-19'dan iyileştiğine dair resmi belge ve uçuştan önceki 72 saat içinde yaptırılan Covid-19 testi istenecek.

18 yaş altı kişilerden ise uçuştan önceki 72 saat içinde yaptırılan Covid-19 testi talep edilecek.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAzerbaycan
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