Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Hastaneye kaldırılınca kaçak olduğu anlaşıldı
Hastaneye kaldırılınca kaçak olduğu anlaşıldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Şirket adına topladığı paraları cebe attı
Şirket adına topladığı paraları cebe...
Evi soyup soğana çevirdi
Evi soyup soğana çevirdi

Türkiye Doğu Akdeniz'de yeniden Navtex yayınladı

Türkiye, Oruç Reis krizinin çözülmesinden hemen sonra Doğu Akdeniz'de yeniden Navtex yayınladı. Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, Kıbrıs ile Lübnan arasında kalan deniz sahasında görevlendirildi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:27
849 Okunma
Türkiye Doğu Akdeniz'de yeniden Navtex yayınladı

Türkiye, Oruç Reis krizinin çözülmesinden hemen sonra Doğu Akdeniz'de yeniden Navtex yayınladı.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda Barbaros Hayreddin Paşa, M/V Tanux-1 ve R/V Apollo Moon isimli gemilerin sismik çalışmalar yapmak üzere Doğu Akdeniz'de görevlendirildiği yer aldı.

Duyuruda çalışmaların 28 Temmuz-18 Eylül tarihlerinde yapılacağı belirtilirken, gemilerin 5 deniz mili açıktan geçmesi istendi.

Yunanistan Kathimerini gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde araştırma yapılacak deniz sahasının Kıbrıs ile Lübnan karasuları arasında kalan, "2, 3 ve 13 numaralı Kıbrıs münhasır ekonomik bölgeleri" olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeOruç ReisDoğu Akdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TC Dışişleri’nden Barış Gücü açıklaması: “KKTC Dışişleri Bakanlığı’nı destekliyoruz”
TC Dışişleri’nden Barış Gücü açıklaması: “KKTC Dışişleri Bakanlığı’nı destekliyoruz”
Akar’dan Doğu Akdeniz mesajı: Başarısızlığa mahkumlar
Akar’dan Doğu Akdeniz mesajı: Başarısızlığa mahkumlar
Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim