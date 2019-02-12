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Türkiye kadın bilim insanlarında AB'yi geride bıraktı

12 Şubat 2019 Salı 10:43
Türkiye kadın bilim insanlarında AB'yi geride bıraktı

Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2017 verilerine göre Türkiye, kadın bilim insanı ve mühendis oranında çoğu AB ülkesini geride bıraktı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin yeni yayınladığı verilere göre, Türkiye'de araştırma, teknoloji, sağlık, mühendislik ve Ar-Ge alanlarında faaliyet gösteren bilim kadını oranı yüzde 45 oldu. 

Yüzde 41'lik Avrupa Birliği (AB) ortalamasının üstüne çıkan Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere'yi geçti. 

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Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) dün yayınlanan ve Hürriyet gazetesinden Önder Öndeş'in haberleştirdiği 2017 raporuna göre, Türkiye'de toplam 7.1 milyon kadın bilim insanı ve mühendis bulunuyor. 

İlk sırada yüzde 57 ile Litvanya'nın olduğu sıralamada, Norveç (yüzde 54), Bulgaristan ve Letonya (yüzde 53) ile yer aldı. Macaristan ile Lüksemburg ise yüzde 25 ile son sırada yer aldılar.

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Anahtar Kelimeler:
Kadın Bilim InsanlarıTürkiye
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