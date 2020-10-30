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Türkiye Merkez Bankası'ndan yeni adım

Türkiye Merkez Bankası yeni likidite adımı atarak bankaları fonlamada daha yüksek faize yönlendirdi.

30 Ekim 2020 Cuma 10:00
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Türkiye Merkez Bankası'ndan yeni adım

Türkiye Merkez Bankası, para politikası sıkılaştırma adımlarına yenisini ekledi. 

Bu çerçevede Banka BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor.

Atılan adımlar çerçevesinde bankaların Geç Likidite Penceresine (GLP) de belli tutarlarda yönlendirileceği beklenmekte olup bu adım ağırlıklı ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizlerinin hızlı şekilde yükselmesini sağlayacak.

Enflasyon Raporu basın toplantısında TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından ağırlıklı ortalama fonlamanın artış eğilimi içinde olduğu ifade edilmişti. Bu çerçevede TCMB’nin sıkılaştırma adımlarına istikrarlı şekilde devam ettiği görülüyor.

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