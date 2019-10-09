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Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatı': Kara birlikleri sınırı geçti

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:05
Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatı': Kara birlikleri sınırı geçti

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı başladı.

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı." ifadeleri kullanıldı.

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TürkiyeBarış Pınarı HarekatıKara BirlikleriSINIRHaber
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