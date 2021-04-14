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Türkiye'nin eski başbakanlarından Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.

14 Nisan 2021 Çarşamba 16:54
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Türkiye'nin eski başbakanlarından Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut, 86 yaşında vefat etti.

YILDIRIM AKBULUT KİMDİR?

Yıldırım Akbulut, 1935 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Akbulut, 80'li ve 90'lı yıllarda Türk politikasının önde gelen isimleri arasında yer aldı. Anavatan Partisi Genel Başkanı, İçişleri Bakanı, Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Başkanı olarak görevlerde bulundu.

POLİTİKA HAYATI

Başbakanlık ve Anavatan Partisi genel başkanlık görevini 1989–1991 yılları arasında sürdüren Akbulut, 1987–1999 ve 1999–2000 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlenmiştir.


ANAP'ın kuruluşunda Erzincan teşkilatını oluşturan ve il başkanlığı görevini üstlenen Akbulut, 1983 seçimlerinde ANAP Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Özal hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapan Akbulut, iki kez de TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.

TBMM Başkanı iken Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Başbakanlığı üstlenen ve daha sonra ANAP Genel Başkanlığı'na seçilen Akbulut, bir buçuk yılı aşkın süre Başbakanlık'ta bulunduktan sonra kongre yarışını Mesut Yılmaz'a karşı kaybederek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

Akbulut, 20. Dönem seçimlerinde Erzincan'dan milletvekili seçilememiş, sonraki seçimlerde ANAP Ankara Milletvekili olarak Parlamento'ya girdi ve Meclis Başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanlığı'na da aday olan Akbulut, 1992 yılında da dönemin Cumhurbaşkanı Özal'ın istemiyle 17 arkadaşıyla birlikte ANAP'tan istifa etmiş, ancak bir süre sonra partiye dönmüştü.

Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden Samia Akbulut'la evli olan Akbulut 3 kız çocuğu babasıdır. 17., 18., 19. Dönem Erzincan ve 21. Dönem Ankara milletvekili olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesiydi.

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