Künye
Kıbrıs 21
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sapığın hırsız arkadaşı!
Sapığın hırsız arkadaşı!
KADINA ŞİDDET! Zanlı teminata bağlandı
KADINA ŞİDDET! Zanlı teminata bağlandı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Çocuğa cinsel saldırı
Çocuğa cinsel saldırı
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
banner107

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

3 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 29 bin 764 vaka tespit edildi.

03 Kasım 2021 Çarşamba 22:00
0 Okunma
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
banner108

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 246 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 33 bin 366 hasta taburcu olurken bugün 363 bin 238 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi

BİONTECH 3. DOZ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Bilim Kurulunda; mRNA AŞISI olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. DOZ yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır." dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın'ın üzerinden çıkan SD kart incelemeye alındı
'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın'ın üzerinden çıkan SD kart incelemeye alındı
Covid-19 tedavisi sonrası kalp krizi geçiren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Covid-19 tedavisi sonrası kalp krizi geçiren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Emniyet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili hashtag için açıklama
Emniyet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili hashtag için açıklama
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim