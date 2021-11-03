Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 246 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 33 bin 366 hasta taburcu olurken bugün 363 bin 238 test yapıldı.

BİONTECH 3. DOZ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Bilim Kurulunda; mRNA AŞISI olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. DOZ yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır." dedi.