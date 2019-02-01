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Türkiye'nin nüfusu 82 milyon oldu

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu, 2018'de 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. En kalabalık şehir, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle yine İstanbul.

01 Şubat 2019 Cuma 10:39
Türkiye'nin nüfusu 82 milyon oldu

Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları''nı açıkladı.

Buna göre, 2017 yılı itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 193 bin 357 kişilik artışla 2018 sonunda 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaştı.

EN KALABALIK ŞEHİR AÇIK ARA İSTANBUL

İstanbul 15 milyon 67 bin 724 kişiyle en çok nüfusa sahip il olurken, bu kenti 5,5 milyon kişiyle Ankara, 4,3 milyon kişiyle İzmir izledi.

YÜZDE 49,8'İ KADIN 

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (41 milyon 139 bin 980 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,8 (40 milyon 863 bin 902 kişi) oldu.

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ARTIŞ HIZI YÜKSELDİ

Yıllık nüfus artış hızı, 2017'de binde 12,4 iken 2018'de binde 14,7'ye çıktı.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017'de yüzde 92,5 iken, bu oran 2018'de yüzde 92,3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 oldu.

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TürkiyeNüfusIstanbulHaber
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