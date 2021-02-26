Türkiye'nin yerli füzesi Sungur yeni testi geçti

Demir, “SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı” dedi.
Roketsan tarafından geliştirilen Sungur ilk başarılı atış testini geçtiğimiz yıl sabit bir hedefe karşı gerçekleştirmişti.
Kara, hava ve deniz araçlarına entegre edilebilen Sungur gece gündüz tüm koşullarda 360 derece atış yapabilme özeliğine sahip.
Sungur’un seri üretime geçmesiyle birlikte ithal Stinger füzelerinin yerine kullanılması amaçlanıyor.