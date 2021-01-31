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Türkiye taşımacılık birliğinden yardımlaşma örneği

İstanbul'da gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında, sosyal medyada örgütlü olan Türkiye Taşımacılık Birliği anlık müdahalede bulunarak , araç sürücüsünü sağ şekilde kurtardı.

31 Ocak 2021 Pazar 14:20
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Türkiye taşımacılık birliğinden yardımlaşma örneği

Gece saatlerinde VENTES lojistiğe ait tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ,şoför sağ şekilde kurtarıldı.

İstanbulda meydana gelen kazada sürücü hastaneye kaldırılırken sağlık durumun iyi oldğu öğrenildi.

Sosyal medyada gece birlik olan şöförler,Bilgi akışını sosyal medyadan sağlayarak bilgilendirmeleri anlık yönettiler ve gerekli yardımları alarak adeta birlik örneği gösterdiler.

Yapılan Paylaşım Şöyle:

Arkadaşlar meslektaşımız iyi içinden çıkardık. Firmasını bilen varsa iletişime geçerseniz iyi olur.

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