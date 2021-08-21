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Türkiye'de 232 can kaybı, 19 bin 351 yeni vaka

Türkiye'de koronavirüsten kaynaklı vefat sayıları, son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:12
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Türkiye'de 232 can kaybı, 19 bin 351 yeni vaka

 21 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 351 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 232 oldu. İyileşen hasta sayısı 13 bin 163 olurken toplam 282 bin 857 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 232 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 13 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 13 bin 163 hasta taburcu olurken bugün 282 bin 857 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi

Son Güncelleme: 21.08.2021 23:49
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Türkiye
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