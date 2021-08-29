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Türkiye'de 255 can kaybı, 17 bin 332 yeni vaka

Türkiye'de 255 can kaybı, 17 bin 332 yeni vaka

29 Ağustos 2021 Pazar 20:02
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Türkiye'de 255 can kaybı, 17 bin 332 yeni vaka

Türkiye'nin 29 Ağustos 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de Covid-19'dan son 24 saatte 255 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 332 vaka tespit edildi.

Günlük corona virüs tablosu belli oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti.

KOCA: YAPILACAK İKİ ŞEY VAR

Verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 17.332. “Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.” demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak" açıklaması yaptı.

Son Güncelleme: 29.08.2021 23:40
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeCoronavirüs
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